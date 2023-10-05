Всемирный банк предрек рост российской экономики

Всемирный банк спрогнозировал рост экономики России на 1,6 % в 2023 году

Во Всемирном банке улучшили собственный прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в июне аналитики ожидали падения ВВП страны на 0,2 процента, то обновленная оценка подразумевает прирост в 1,6 процента к концу декабря, сообщает «Интерфакс».

По итогам 2024 года эксперты ожидают увеличения экономики России еще на 1,3 процента вместо ранее ожидавшегося 1,2 процента. Изменение оценок связано во многом с повышением госрасходов на военные нужды и социальные выплаты, а также устойчивостью объемов внутреннего потребления, уточнили аналитики.

Ранее ускорение экономического роста России предрекли в ООН. Эксперты Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) предрекли стране увеличение ВВП на 2,2 процента в 2023 году и на два процента по итогам 2024-го. Таким образом, Россия станет одной из немногих стран «Большой двадцатки» (G20) наряду с Бразилией, Китаем, Японией и Мексикой, экономический рост которых ускорится в ближайшие несколько лет.