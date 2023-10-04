России предрекли ускорение экономического роста

В ООН спрогнозировали рост ВВП России на 2,2 процента в 2023 году

По прогнозам ООН, в 2023 года Россия станет одной из немногих стран G20, экономический рост которых ускорится. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Среди стран G20 только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации ожидается заметное ускорение экономического роста», — отмечается в документе. Аналитики организации предрекли России рост ВВП на 2,2 процента в текущем году и 2 процента в 2024 году.

При этом в докладе отмечается, что экономический рост в России замедлился на фоне санкций Запада, введенных после начала специальной военной операции на Украине. Так, экспорт газа, который является одним из основных источников иностранной валюты в стране, в 2022 году сократился на 32 процента, а нефтегазовые доходы на фоне снижения мировых цен уменьшились в первом полугодии 2023 году почти вдвое.

Ранее Министерство финансов России сообщило, что фактически полученные нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам сентября оказались на 114,76 миллиарда рублей ниже прогноза. В начале месяца ведомство ожидало, что объем дополнительных доходов от продажи нефти и газа составит 279,12 миллиарда рублей. При этом в августе расхождение с прогнозом на месяц было минимальным — минус 2,96 миллиарда рублей.

В сентябре аналитики Центробанка понизили свой прогноз роста ВВП России на 2024 год. Если июльская оценка подразумевала увеличение экономики страны на 0,5-2,5 процента, то обновленная предполагает прирост в пределах 0,5-1,5 процента. При этом регулятор сохранил ожидания по увеличению ВВП страны на 2023-й — на уровне 1,5-2,5 процента.