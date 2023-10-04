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13:14, 4 октября 2023Экономика

Рост доходов России от продажи нефти и газа оказался меньше ожиданий

Нефтегазовые доходы России в сентябре оказались на 114 млрд рублей ниже прогноза

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Фактически полученные нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам сентября оказались на 114,76 миллиарда рублей ниже прогноза. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

В начале месяца ведомство ожидало, что объем дополнительных нефтегазовых доходов составит 279,12 миллиарда рублей. При этом в августе расхождение с прогнозом на месяц было минимальным — минус 2,96 миллиарда рублей.

Общий объем доходов от продажи нефти и газа составил 739,9 миллиарда рублей, что на 97,2 миллиарда больше, чем в августе, и на 71,4 миллиарда рублей меньше, чем в июле.

На ситуацию с доходами повлиял рекордный объем выплат по демпферному механизму, составивший 298,7 миллиарда рублей. При этом в сообщении не указывается, применялся ли понижающий коэффициент 0,5, который должен был вступить в силу в сентябре, и каким образом удалось избежать обнуления выплат из-за резкого роста цен на внутреннем рынке.

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В октябре Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 513,48 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила в ближайший месяц составит 398,72 миллиарда рублей, хотя на рынок, как и в предыдущие два месяца, эти закупки не распространятся.

Демпферный механизм предусматривает компенсацию нефтяным компаниям при продаже топлива на внутреннем рынке по ценам ниже, чем при поставках на экспорт. С началом осени правительство урезало выплаты в два раза для экономии бюджетных средств. Однако такая новация пришлась на период кризиса, который характеризовался резким ростом оптовых цен и пропажей бензина и дизельного топлива в разных регионах страны. Для решения проблемы с 21 сентября был введен запрет на экспорт топлива до стабилизации ситуации.

Если понижающий коэффициент в сентябре применялся, то в рамках предыдущего формата выплаты могли бы составить почти 600 миллиардов рублей, а уровень нефтегазовых доходов упал бы до минимума с января 2023 года. Однако об отмене или временной приостановке только что вступившего в силу правила не сообщалось.

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    Платон Щукин
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