В Осетии неадекватный мужчина заколол пытавшегося защитить женщин россиянина

Неадекватный мужчина учинил расправу над сделавшим ему замечание юношей

В Республике Северная Осетия неадекватный мужчина расправился с молодым россиянином. Об этом в субботу, 27 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Mash Gor.

По данным издания, молодой человек праздновал юбилей дедушки, когда к компании пришел пьяный сосед, начавший приставать к женщинам. Юноша попытался защитить семью и сделал мужчине замечание, осудив его поведение. Тогда неадекватный сосед выхватил нож и нанес четыре колющих удара в грудь парня. Спасти ему жизнь медикам городской больницы Беслана не удалось. Злоумышленника задержали, ведутся следственные действия.

Выяснилось, что ранее совершивший расправу мужчина был замечен как минимум в четырех попытках нападения на людей с ножом. Привлечь к уголовной ответственности его не смогли по причине справки о психическом расстройстве.

26 апреля сообщалось, что в Южно-Сахалинске неизвестный мужчина на джипе снес несколько памятников и разгромил кладбище.