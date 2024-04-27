Певец Дима Билан сбрил усы и удивил фанатов изменившимся внешним видом

Заслуженный артист России Дима Билан неожиданно сменил имидж и удивил фанатов в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летний певец разместил снимки, на которых предстал, сидя в машине, в белой футболке и черной кожаной куртке, дополнив образ очками для зрения. При этом исполнитель продемонстрировал измененную внешность. На фото видно, что Билан сбрил усы. «Обновление к весне», — подписал он.

Пользователи сети оценили внешний вид звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Сбрил усы и сразу минус 10 лет», «Кому-то опять 25», «Ну очень хорош», «Очень красивый мужчина», «Ваш молодой и свежий вид передает весеннее настроение», «Неожиданно свежо», — заявили они.

Ранее в апреле Дима Билан высказался об обнаженных женских фотосессиях. Исполнитель посетил гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ», на котором рассказал корреспонденту издания, что положительно относится к снимкам оголенных женщин.