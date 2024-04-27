Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:18, 27 апреля 2024Ценности

Дима Билан неожиданно сменил имидж и удивил фанатов

Певец Дима Билан сбрил усы и удивил фанатов изменившимся внешним видом

Фото: @bilanofficial

Заслуженный артист России Дима Билан неожиданно сменил имидж и удивил фанатов в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летний певец разместил снимки, на которых предстал, сидя в машине, в белой футболке и черной кожаной куртке, дополнив образ очками для зрения. При этом исполнитель продемонстрировал измененную внешность. На фото видно, что Билан сбрил усы. «Обновление к весне», — подписал он.

Материалы по теме:
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018

Пользователи сети оценили внешний вид звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Сбрил усы и сразу минус 10 лет», «Кому-то опять 25», «Ну очень хорош», «Очень красивый мужчина», «Ваш молодой и свежий вид передает весеннее настроение», «Неожиданно свежо», — заявили они.

Ранее в апреле Дима Билан высказался об обнаженных женских фотосессиях. Исполнитель посетил гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ», на котором рассказал корреспонденту издания, что положительно относится к снимкам оголенных женщин.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме решили ограничить в правах мигрантов-нелегалов. Нарушителям запретят приобретать недвижимость и заключать брак

      Названы основания увольнения отказавшихся от переезда работников

      Известная ведущая назвала преимущество советского ТВ перед современным

      В Осетии неадекватный мужчина заколол пытавшегося защитить женщин россиянина

      Зеленский уволил сбившего четырех человек чиновника

      Россиянин произвел 200 килограммов наркотиков и сел на 16,5 года

      Дима Билан неожиданно сменил имидж и удивил фанатов

      В российский регион прилетела редкая птица

      Юноша выстрелил в друга за съеденный бургер его девушки

      Стало известно о втором пострадавшем в результате стрельбы в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше