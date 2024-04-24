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19:32, 24 апреля 2024Ценности

Дима Билан высказался об обнаженных женских фотосессиях

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный артист России Дима Билан высказался об обнаженных женских фотосессиях. Его комментарий приводит NEWS.ru.

Исполнитель посетил гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ», на котором рассказал корреспонденту издания, что положительно относится к снимкам оголенных женщин.

«Да нравится мне все. Я же человек», — высказался артист.

В феврале 42-летний Дима Билан ответил на слухи о пластических операциях. По словам 42-летнего исполнителя, он никогда не задумывался над тем, чтобы корректировать свою внешность.

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      Екатерина Ештокина
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