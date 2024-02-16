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17:21, 16 февраля 2024Ценности

42-летний Дима Билан ответил на слухи о пластических операциях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Дима Билан ответил на слухи о пластических операциях. Соответствующее интервью публикует Woman.ru.

По словам 42-летнего исполнителя, он никогда не задумывался над тем, чтобы корректировать свою внешность. «Даже в качалке. Я вообще за гимнастику на самом деле, за ЛФК. Абсолютно разделяю желание нарастить массу, но я за то, чтобы была пластика (физическая), потому что пластика — это все: внутренние органы, зарядка, кровоснабжение, незабитые мышцы», — высказался артист.

Помимо этого, Билан рассказал, что регулярно занимается бегом и плаванием. Кроме того, он пояснил, что пережил уже достаточно операций, связанных с ногой. По этой причине прибегать к каким-либо еще хирургическим вмешательствам певец не желает. «Я такое количество операций с этой ногой прошел, что мне вот эти вмешательства… Совсем даже не хочется», — заключил Билан.

Ранее Айза раскрыла подробности десятой пластической операции. По данным журналистов, инфлюэнсерша планирует уменьшить и подтянуть грудь без использования имплантов.

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      Екатерина Ештокина
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