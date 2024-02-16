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12:51, 16 февраля 2024Ценности

Айза раскрыла подробности десятой пластической операции

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) раскрыла подробности запланированной десятой пластической операции. Соответсвующий материал публикует Super в соцсети «Вконтакте».

38-летняя знаменитость в соцсетях объявила о желании вновь скорректировать свою внешность. Однако женщина не уточнила, к какой операции она готовится.

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По данным журналистов, инфлюэнсерша планирует уменьшить и подтянуть грудь без использования имплантов. Помимо этого, Айза намерена сделать коррекцию рубцов, которые остались от девяти прежних операций, чтобы вернуть прежнюю форму груди.

Я сильно похудела, плюс все операции были [сделаны] до рождения Элвиса. Грудь уже не такая бодрая. На фоне подтянутого тела она выглядит не так весело, да и старые шрамы очень растянулись. Все женщины, которые разбираются в пластике, знают, что операцию на грудь сложно сделать один раз и на всю жизнь. Она вечно растягивается: то беременность, то кормление, то цикл. Это как маникюр: раз в 5-10 лет надо делать коррекцию

Айза Анохина

При этом уточняется, что хирургическое вмешательство пройдет в Москве и будет стоить 1,5 миллиона рублей. Кроме того, бывшая супруга Гуфа заявила, что через 7-10 лет сделает подтяжку лица. «Я помешана на своей внешности и очень многого требую от себя. Неуверенность или психическое расстройство — на этот вопрос вам ответит мой психотерапевт», — подытожила Айза.

Ранее Айза показала внешность девятилетней давности и смутила фанатов одной деталью.

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      Екатерина Ештокина
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