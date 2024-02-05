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12:48, 5 февраля 2024Ценности

Айза показала внешность девятилетней давности и смутила фанатов одной деталью

Кадр: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала внешность девятилетней давности и смутила фанатов одной деталью. Соответствующие фото она разместила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

38-летняя знаменитость продемонстрировала снимки в одинаковых образах с разницей в несколько лет. Так, на размещенных кадрах звезда предстала в ярко-рыжем коротком парике и голубой шубе из искусственного меха. Помимо этого, она сделала макияж в нейтральных тонах. «Повторила. Спустя девять лет», — подписала она пост.

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Подписчики, в свою очередь, оценили внешность Айзы в комментариях под публикацией. «Первоначальное фото лучше. Там Айза. На втором фото кто-то другой. Возможно, Лилуна», «Как будто нет зуба», «Вы такая милая и нежная без новых губ», «Девять лет назад вы красивее и естественнее», «Где не переделанная — кайф», — высказались они.

В ноябре 2023 года Айза показала фигуру в купальнике.

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      Екатерина Ештокина
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