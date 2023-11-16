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09:30, 16 ноября 2023Ценности

Айза показала фигуру в купальнике

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала фигуру в новом откровенном наряде. Соответствующие фото она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость предстала на фоне песка и воды в раздельном цветном купальнике, состоящем из топа с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом звезда продемонстрировала свое тело с кубиками пресса.

Помимо этого, знаменитость распустила длинные темные волосы. Кроме того, она дополнила образ аксессуарами в виде пирсинга и цепочки на шее.

Ранее в ноябре Айза опубликовала новые фото в купальнике. Звезда предстала перед камерой позирующей на фоне моря в раздельном купальнике, оформленном ярким принтом и завязками.

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      Екатерина Ештокина
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