Айза опубликовала новые фото в купальнике

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) опубликовала новые откровенные фото в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, на размещенных кадрах 38-летняя знаменитость продемонстрировала подписчикам подтянутую фигуру. Звезда предстала перед камерой позирующей на фоне моря в раздельном купальнике, оформленном ярким принтом и завязками.

В описании к посту блогерша рассказала, что она регулярно проверяет свое здоровье, делая специальные чекапы. По ее словам, она очень рада, что тренд на поддержание здоровья достаточно популярен среди молодого поколения.

В октябре Айза раскрыла причину редкого мытья головы. Блогерша ответила на вопрос подписчика о том, почему у нее зачастую отсутствует укладка. Так, инфлюэнсерша заявила, что этому препятствуют особенности климата на Бали. При этом она отметила, что является обладательницей вьющихся волос и редко удаляет с них загрязнения, поскольку бережет их и пытается отрастить.