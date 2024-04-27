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19:27, 27 апреля 2024Мир

Китай и Франция договорились о военном сотрудничестве

SCMP: Китай и Франция создали новый механизм военного сотрудничества

Фото: 央视军事 / Weibo

Вооруженные силы (ВС) Франции и Народно-освободительная армия Китая создали новый механизм военного сотрудничества. О таком договоре сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

«Сотрудничество между военно-морскими силами двух стран будет способствовать дальнейшему углублению взаимного доверия и сотрудничества, а также совместной защите региональной безопасности и стабильности», — сообщает издание со ссылкой на Минобороны КНР.

Соглашение было подписано 25 апреля командующим Южным театром военных действий НОАК генералом Ван Сюбинем и командующим морскими зонами Тихого океана и Французской Полинезии контр-адмиралом Жоффруа д'Андином. Авторы материала подчеркнули, что создание подобного механизма происходит ввиду растущей напряженности в Южно-Китайском море.

Ранее стало известно, что США и Филиппины проведут совместные военные учения «Баликатан». Они пройдут вблизи спорных островов Южно-Китайского моря и Тайваня, несмотря на предупреждение Китая о том, что напряженность может усилиться. Учения будут проводиться с 22 апреля по 10 мая.

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      Дарья Устьянцева
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