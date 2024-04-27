В Госдуме подготовили законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов

В отношении нелегальных мигрантов могут ввести новый режим высылки, предполагающий ограничение нарушителей в определенных правах и усиление контроля за их местонахождением. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы, он опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Такой режим будет распространяться на иностранцев, у которых истек срок временного пребывания в стране или миграционные документы, аннулировано разрешение на временное проживание или вид на жительство. Новые правила коснутся и тех, кто совершил преступление.

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Нелегальные мигранты не смогут открыть банковский счет и регистрировать ИП

Нарушителей, согласно законопроекту, будут вносить в специальный Реестр контролируемых лиц. На всех, кто туда попадет, наложат ряд ограничений: в частности, запрет на приобретение в России недвижимости, транспорта, а также их регистрацию, запрет на открытие ИП и регистрацию юрлица, открытие банковского счета и распоряжение счетами. Кроме того, нелегалов не допустят к сдаче экзаменов на водительские права и ограничат в праве управления транспортными средствами. Также таким мигрантам не разрешат заключать в России брак.

Иностранцам, попавшим в реестр, без разрешения Министерства внутренних дел (МВД) будет запрещено менять место жительства или место пребывания в РФ, а также выезжать за пределы региона и муниципального образования, где они проживают. Сотрудников полиции при этом хотят наделить правом беспрепятственно получать сведения о банковских счетах нелегалов, доступ в их жилье, изымать необходимые документы, использовать данные мобильных телефонов и геолокации.

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Срок пребывания иностранцев в России решили уменьшить

Помимо этого, «для устранения условий для осуществления незаконной трудовой деятельности» депутаты предложили уменьшить срок временного пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года. Сейчас, согласно закону, приезжие могут находиться в стране не более 90 суток в течение 180 дней.

Также иностранных граждан, желающих приезжать в РФ, обяжут уважать традиционные ценности страны и не вмешиваться в ее госполитику.

Требования для получения российского гражданства также ужесточат

До этого другим законопроектом депутаты Госдумы предложили ужесточить ряд требований для получения гражданства РФ.

По мнению авторов инициативы, нужно продлить до двух лет обязательный для получения вида на жительства (ВНЖ) срок проживания в России, а также до восьми лет — срок с момента выдачи ВНЖ до подачи заявления на гражданство. Таким образом, мигрантам, претендующим на российский паспорт, придется прожить в стране не менее десяти лет.