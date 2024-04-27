Мигранты устроили массовую драку в российском городе. Теперь их депортируют

Из России выдворят 15 граждан Узбекистана, устроивших массовую драку в Туапсе

Устроивших массовую драку в Туапсе граждан Узбекистана выдворят из России, сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, в беспорядках участвовали 15 иностранцев.

Конфликт произошел на бытовой почве. Участники инцидента являлись работниками организации, выполняющей работы на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

По результатам мероприятий в отношении всех 15 иностранных граждан приняты решения о привлечении к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации прокуратура Краснодарского края

Драка мигрантов произошла 24 апреля

Мигранты устроили массовую драку 24 апреля, произошедшее попало на видео. На опубликованных кадрах видно толпу мужчин, часть из которых одета в спецодежду песочного цвета.

Впоследствии мужчины разошлись, информации о пострадавших не поступало.

В России призывали усилить профилактику правонарушений мигрантов

На необходимость усилить профилактику правонарушений в среде мигрантов указывал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, вопрос противодействия преступности незаконных и трудовых мигрантов является очень актуальным. При этом он обратил внимание на то, что важно не только обеспечить неотвратимость наказания, но и усилить работу по профилактике противоправного поведения.

Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка Игорь Краснов генпрокурор России

Краснов подчеркивал, что уже дал прокурорам соответствующие поручения.

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

С призывом ужесточить миграционную политику выступил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, необходимо обеспечить безопасность граждан страны.

Аксенов также указал на необходимость уравнять перед законом жителей стран с безвизовым режимом с гражданами тех государств, которым для въезда в Россию необходима виза. «Речь не идет об ущемлении чьих-то прав, нужно просто поступать по справедливости. Права россиян должны быть защищены в полном объеме», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что миграционную политику необходимо не ужесточать, а упорядочивать. Это должна быть совместная работа государства и общества.

«Сделать так, чтобы русский язык сдавали не за деньги, чтобы были лучше скоординированы соответствующие спецслужбы, чтобы проводились проверки, — сказал политик. — Мы также понимаем, что сегодня без миграционных потоков не обойтись: это происходит во всем мире».

Чепа подчеркнул, что приезжие должны жить в адекватных условиях, а их права и интересы должны соблюдаться и учитываться. Но так, чтобы интересы отдельных лиц не противоречили интересам общества.