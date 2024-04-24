Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений мигрантов

Краснов: необходимо усилить профилактику правонарушений в среде мигрантов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений в среде мигрантов. Об этом он высказался во время отчета в Совете Федерации, передает ТАСС.

Краснов отметил, что противодействие преступности незаконных и трудовых мигрантов сейчас очень актуальный вопрос. При этом важно не только обеспечить неотвратимость наказаний, но и усилить работу по профилактике противоправного поведения.

Кроме того, необходимы более жесткие меры в отношении чиновников, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты на знание языка, отметил Генпрокурор России. Он уже дал прокурорам соответствующие поручения.

Ранее Краснов сообщил, что количество терактов в России в 2023 году увеличилось почти в три с половиной раза. За 2023 год зарегистрировали почти две с половиной тысячи таких преступлений. По словам Краснова, большая часть террористических атак совершалась участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также людьми, которые выступают против проведения специальной военной операции.