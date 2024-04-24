Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 24 апреля 2024Силовые структуры

Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений мигрантов

Краснов: необходимо усилить профилактику правонарушений в среде мигрантов
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений в среде мигрантов. Об этом он высказался во время отчета в Совете Федерации, передает ТАСС.

Краснов отметил, что противодействие преступности незаконных и трудовых мигрантов сейчас очень актуальный вопрос. При этом важно не только обеспечить неотвратимость наказаний, но и усилить работу по профилактике противоправного поведения.

Кроме того, необходимы более жесткие меры в отношении чиновников, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты на знание языка, отметил Генпрокурор России. Он уже дал прокурорам соответствующие поручения.

Ранее Краснов сообщил, что количество терактов в России в 2023 году увеличилось почти в три с половиной раза. За 2023 год зарегистрировали почти две с половиной тысячи таких преступлений. По словам Краснова, большая часть террористических атак совершалась участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также людьми, которые выступают против проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Священник РПЦ провел панихиду по Навальному. Его запретили в служении и разжаловали

      Россиянин поругался с девушкой и пригрозил взорвать летевший из Сочи самолет

      На Западе завили о крахе установленного миропорядка из-за конфликта на Украине

      В ОДКБ оценили возможный выход Армении из организации

      Россиянин сломал установленные на улице портреты участников ВОВ и поплатился

      Раскрыты подробности о заражении людей оленьей зомби-болезнью

      Американский сенатор пообещал не выписывать бесконечно чеки для Киева

      В Генпрокуратуре предложили давать доступ прокурорам к банковским операциям

      Дроны и артиллерия атаковали Днепропетровскую область

      Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше