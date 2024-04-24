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11:24, 24 апреля 2024Силовые структуры

В Генпрокуратуре заявили о росте количества терактов в России в 2023 году

Краснов сообщил, что число терактов в России в 2023 году выросло в 3,5 раза

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Количество терактов в России в 2023 году увеличилось почти в три с половиной раза. Об этом во время отчета в Совете Федерации заявил генпрокурор Игорь Краснов, сообщает ТАСС.

За 2023 год зарегистрировали почти две с половиной тысячи таких преступлений. По словам Краснова, большая часть террористических атак совершалась участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также людьми, которые выступают против проведения специальной военной операции. Генпрокурор подчеркнул, что высокий уровень террористических угроз сохраняется.

Ранее востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов назвал причину террористической активности против России.

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