Эксперт назвал причину террористической активности против России

Востоковед Семенов: третьи страны используют ИГ для террористических атак на РФ

Террористическая активность запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ/ИГИЛ запрещена в РФ) связана с действиями третьих стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

По его словам, сегодня третьи страны используют ИГ как один из элементов террористических атак на Россию. В преддверии президентских выборов такие атаки были в Белгородской и Курской областях, потом в «Крокус сити холле», отметил Семенов.

«Завершить всю эту череду насилия может лишь полное уничтожение и дискредитация ИГ», — считает эксперт.

Полную версию интервью с востоковедом можно прочитать здесь.