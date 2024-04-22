Силовые структуры
Эксперт назвал причину террористической активности против России
Востоковед Семенов: третьи страны используют ИГ для террористических атак на РФ
Террористическая активность запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ/ИГИЛ запрещена в РФ) связана с действиями третьих стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.
По его словам, сегодня третьи страны используют ИГ как один из элементов террористических атак на Россию. В преддверии президентских выборов такие атаки были в Белгородской и Курской областях, потом в «Крокус сити холле», отметил Семенов.
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«Завершить всю эту череду насилия может лишь полное уничтожение и дискредитация ИГ», — считает эксперт.
Полную версию интервью с востоковедом можно прочитать здесь.