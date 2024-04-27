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19:28, 27 апреля 2024Наука и техника

Впервые обнаружен дельфин с высокопатогенным птичьи гриппом

Communication Biology: у Флориды обнаружили дельфина с птичьим гриппом

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Ученые Университета Флориды впервые обнаружили у дельфина высокопатогенный вирус птичьего гриппа или HPAIV. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Communication Biology.

В отчете описан первый случай обнаружения HPAIV у китообразных Северной Америки, от первоначальной реакции команды спасения морских животных Университета Флориды на сообщение о бедствующем дельфине в округе Дикси, штат Флорида, до последующей идентификации вируса в мозгу и образцах тканей, полученные при патологоанатомическом исследовании.

Анализы, первоначально проведенные в диагностической лаборатории зоологической медицины, исключили наличие других потенциальных агентов, вызывающих болезнь дельфинов, а Лаборатория диагностики болезней животных Бронсона в Киссимми, штата Флорида, подтвердила наличие HPAIV как в легких, так и в мозгу.

В Лаборатории Национальной ветеринарной службы в Эймсе, штат Айова, охарактеризовали подтип и патотип вируса. Было подтверждено, что вирус представляет собой вирус HPAI A (H5N1) клады HA 2.3.4.4b. По словам специалистов, до сих пор неизвестно, откуда дельфин заразился вирусом, и необходимо проводить дополнительные исследования.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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