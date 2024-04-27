Зеленский уволил сбившего четырех человек чиновника

Зеленский уволил главу Броварской РГА Майбоженко, сбившего четырех человек

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главу Броварской районной государственной администрации (РГА), который сбил четырех человек Киевской области, передает издание «Cтрана.ua».

«Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с поста главы Броварской районной государственной администрации Киевской области согласно пункту первому статьи девятой Закона Украины "О местных государственных администрациях"», — сообщается в указе.

Владимир Майбоженко сбил четырех человек на пешеходном переходе в Броварах в состоянии алкогольного опьянения 26 апреля. Отмечалось, что в крови политика было обнаружено 2,31 промилле алкоголя. Это в десять раз выше нормы.