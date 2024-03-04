Канье Уэст пожаловался на бойкот концертных площадок

Канье Уэст заявил, что не может найти площадки для презентации нового альбома

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст заявил, что испытывает проблемы с поиском площадок для выступлений. Об этом пишет газета The Sun.

На данный момент артист занимается продвижением своего нового альбома Vultures 1. При этом отмечается, что после обращения представителей Йе к организаторам в Мадриде, Берлине, Кельне и Мюнхене с просьбой предоставить рэперу площадку для выступления — от них был получен отказ.

Аналогичный ответ исполнитель получил от организаторов в некоторых странах Азии и Ближнего Востока, в Австралии. «Его репутация и спорное поведение в последние несколько лет являются основной причиной этого», — заявил инсайдер из музыкальной индустрии. Собеседник газеты отметил, что рэперу «будет очень, очень тяжело» выступить в Европе, несмотря на наличие большого количества фанатов.

Ранее Канье Уэст выступил вместе с десятилетней дочерью Норт Уэст в Париже, Франция, на вечеринке в честь релиза своего нового альбома Vultures. Согласно видеороликам, опубликованным в социальных сетях, Норт подпевала отцу, пока трек воспроизводился через динамики, а также прыгала по сцене.