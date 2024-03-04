Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:55, 4 марта 2024Культура

Канье Уэст пожаловался на бойкот концертных площадок

Канье Уэст заявил, что не может найти площадки для презентации нового альбома

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст заявил, что испытывает проблемы с поиском площадок для выступлений. Об этом пишет газета The Sun.

На данный момент артист занимается продвижением своего нового альбома Vultures 1. При этом отмечается, что после обращения представителей Йе к организаторам в Мадриде, Берлине, Кельне и Мюнхене с просьбой предоставить рэперу площадку для выступления — от них был получен отказ.

Аналогичный ответ исполнитель получил от организаторов в некоторых странах Азии и Ближнего Востока, в Австралии. «Его репутация и спорное поведение в последние несколько лет являются основной причиной этого», — заявил инсайдер из музыкальной индустрии. Собеседник газеты отметил, что рэперу «будет очень, очень тяжело» выступить в Европе, несмотря на наличие большого количества фанатов.

Ранее Канье Уэст выступил вместе с десятилетней дочерью Норт Уэст в Париже, Франция, на вечеринке в честь релиза своего нового альбома Vultures. Согласно видеороликам, опубликованным в социальных сетях, Норт подпевала отцу, пока трек воспроизводился через динамики, а также прыгала по сцене.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев очертил границы России, которые шире географических. Он привел в пример территории по обоим берегам Днепра

      В Армении рассказали о последствиях волны русофобии для Еревана

      Россиянам рассказали о погоде весной

      Суд приговорил россиянина к 200 часам работ за сброшенную с балкона собаку

      Правительство Германии на фоне слитых переговоров отвергло подготовку войны с РФ

      Частный детектив за взятку попытался получить данные россиян и попался ФСБ

      Россиянка метнула нож в десятилетнюю дочь в воспитательных целях

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером

      Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта в одной из деревень

      Китаю запретят покупать нефть из стратегических резервов США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше