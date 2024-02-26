Канье Уэст выступил с дочерью в Париже

Канье Уэст выступил с дочерью Норт на вечеринке в честь релиза Vultures

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст выступил вместе со своей десятилетней дочерью Норт Уэст в Париже, Франция, на вечеринке в честь релиза своего нового альбома Vultures. Об этом пишет Page Six.

В воскресенье, 25 февраля, дочь рэпера присоединилась к нему на Accor Arena, чтобы исполнить их совместный трек Talking / Once Again. Согласно видеороликам, опубликованным в социальных сетях, Норт подпевала отцу, пока трек воспроизводился через динамики, а также прыгала по сцене. Отмечается, что Уэст с дочерью были одеты в черные костюмы.

Ранее сообщалось, что дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста Норт дебютировала под рэперским псевдонимом Miss Miss Westie. Она присоединилась к совместному выступлению отца с Ty Dolla $ign в Майами, США. «Это твоя лучшая подружка, Miss Miss Westie», — зачитала она свой куплет.