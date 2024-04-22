Жена Канье Уэста сменила стиль после приставаний мужчины

Дизайнера Бьянку Цензори заметили в водолазке и шортах после приставаний мужчины

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, сменила стиль после приставаний мужчины. Соответствующие снимки появились на сайте издания The Sun.

Папарацци заметили звездную пару у спа-центра Cienega Med в Лос-Анджелесе. На размещенных фото 29-летняя супруга артиста предстала в облегающей водолазке, шортах, объемном жилете в белых тонах, а также открытых босоножках на танкетке.

Уэст, в свою очередь, предпочел серое худи с капюшоном и белые спортивные штаны, которые были приспущены с его ягодиц. Также он надел кроссовки в тон брюкам.

Ранее стало известно, что Канье Уэст ударил мужчину, который запустил руку под платье Бьянки Цензори. Журналисты сообщили, что пострадавший написал на рэпера заявление в полицию.