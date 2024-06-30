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11:11, 30 июня 2024Культура

В России сообщили о прилете Канье Уэста в Москву

Продюсер Рудковская: Канье Уэст прилетел в Москву

Фото: Allison Joyce / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.

По ее словам, артист уже в Москве и готовится к концерту в «Лужниках». Рудковская отметила, что Уэст остановился в самом центре российской столицы.

«Скрестили пальцы за шоу в "Лужниках". Мои ставки: если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Неделю максимум», — добавила она.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на вероятный приезд американского рэпера Канье Уэста и его жены, дизайнера Бьянки Цензори, в Россию.

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      Фариза Бацазова
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