В России сообщили о прилете Канье Уэста в Москву

Продюсер Рудковская: Канье Уэст прилетел в Москву

Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.

По ее словам, артист уже в Москве и готовится к концерту в «Лужниках». Рудковская отметила, что Уэст остановился в самом центре российской столицы.

«Скрестили пальцы за шоу в "Лужниках". Мои ставки: если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Неделю максимум», — добавила она.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на вероятный приезд американского рэпера Канье Уэста и его жены, дизайнера Бьянки Цензори, в Россию.