Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:12, 8 мая 2024Ценности

Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

Мизулина выступила против приезда Канье Уэста и Бьянки Цензори в Москву

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отреагировала на приезд американского рэпера Канье Уэста и его жены, дизайнера Бьянки Цензори, в Россию. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Директор организации выступила против концерта музыканта, который должен был состояться 8 июня в московских «Лужниках», и оценила его визит следующей фразой: «Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих "голых вечеринок" хватает».

Позже пресс-служба площадки опровергла информацию о выступлении Канье Уэста. «Появившаяся в СМИ информация о концерте Канье Уэста 8 июня 2024 года в «Лужниках» не соответствует действительности», — рассказала пресс-атташе комплекса Наталья Килессо.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

      Женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа

      В личной жизни замминистра обороны России всплыли новые обстоятельства

      В России оценили надежность союза с Китаем

      В России подорожал бензин

      Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

      Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

      Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

      Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

      МИД Британии вызвал посла России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше