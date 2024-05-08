Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

Мизулина выступила против приезда Канье Уэста и Бьянки Цензори в Москву

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отреагировала на приезд американского рэпера Канье Уэста и его жены, дизайнера Бьянки Цензори, в Россию. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Директор организации выступила против концерта музыканта, который должен был состояться 8 июня в московских «Лужниках», и оценила его визит следующей фразой: «Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих "голых вечеринок" хватает».

Позже пресс-служба площадки опровергла информацию о выступлении Канье Уэста. «Появившаяся в СМИ информация о концерте Канье Уэста 8 июня 2024 года в «Лужниках» не соответствует действительности», — рассказала пресс-атташе комплекса Наталья Килессо.