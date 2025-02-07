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17:03, 7 февраля 2025Ценности

Канье Уэст намекнул на увольнение Рубчинского из-за его недовольства скандалом на «Грэмми»

Рэпер Канье Уэст намекнул на увольнение дизайнера Гоши Рубчинского из Yeezy
Мария Винар

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Американский рэпер Канье Уэст намекнул на увольнение российского дизайнера Гоши Рубчинского из-за его недовольства скандалом на музыкальной премии «Грэмми». Соответствующая публикация появилась на странице музыканта в X (ранее — Twitter).

В своем посте (на момент написания новости он был удален) он заявил, что человеку, который работал с ним, не понравился выход его супруги, архитектора Бьянки Цензори, на красную дорожку церемонии. Известно, что тогда избранница Уэста предстала перед камерами в прозрачном мини-платье без нижнего белья. «Уволен и заблокирован. Людей, ищущих работу, больше, чем тех, кто ее предлагает», — написал рэпер, не уточнив имя и фамилию сотрудника.

Ранее Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Канье Уэстом. Дизайнер, который начал работать с артистом с февраля 2023 года, поблагодарил команду Yeezy и анонсировал перезапуск собственной модной марки.

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