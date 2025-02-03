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09:40, 3 февраля 2025Ценности

Бьянка Цензори обнажилась на премии «Грэмми»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном образе появилась на музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя австралийка посетила мероприятие вместе с мужем — 47-летним американским рэпером Канье Уэстом. Вначале она предстала перед папарацци в черной меховой шубе длины макси. Затем гостья церемонии сняла верхнюю одежду и осталась в прозрачном мини-платье, надетом на обнаженное тело.

При этом, по данным одного из источников, из-за указанного поступка пару попросили удалиться и супруги покинули премию в сопровождении полиции. В свою очередь, другой инсайдер заявил, что музыкант и его возлюбленная ушли по собственному желанию.

В августе 2024 года Бьянка Цензори в откровенном наряде пришла на ужин со своей матерью и детьми Канье Уэста.

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