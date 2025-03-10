«Я постоянно рыдала». Бывшая девушка Канье Уэста рассказала, зачем он заставляет своих жен раздеваться на публике. Чего он хочет?

В начале марта на подкасте Club Shay Shay бывшая девушка Канье Уэста, актриса Эмбер Роуз, высказалась по поводу отношений рэпера с его нынешней супругой Бьянкой Цензори. Знаменитость заявила, что музыкант намеренно гиперсексуализирует своих партнерш, чтобы сделать их объектами желания у других мужчин. Он заставляет женщин надевать откровенные наряды против их воли — и тем самым тешит собственное самолюбие, не заботясь об их ментальном состоянии. Что пережила Роуз и другие бывшие возлюбленные Канье Уэста из-за его пристрастия к откровенным платьям и для чего это нужно самому певцу — в материале «Ленты.ру».

«Я плакала и говорила, что не хочу носить это дерьмо»

«Канье наверняка одевает ее по тому же принципу. Он проворачивал это и со мной, и с Ким Кардашьян. Он хочет, чтобы другие хотели его женщину. Это именно то, что ему нужно. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни на его спутницу», — поделилась мнением Роуз.

Он хочет, чтобы все его друзья мечтали заняться сексом с его девушкой. Он хочет, чтобы каждый, кто заходит в комнату, видел, что его девушка или жена — самая желанная Эмбер Роуз

Вспоминая дискомфорт от откровенных платьев, которые выбирал Уэст в период их романа, актриса призналась, что часто носила мешковатую одежду, когда его не было дома, потому что «ненавидела так ужасно одеваться». «Я постоянно рыдала. Я помню, как плакала где-то в Италии или Париже и спорила с ним. Я говорила, что, черт возьми, не хочу носить это дерьмо», — рассказала Роуз. Однако мольбы возлюбленной остались без внимания музыканта.

Эмбер Роуз и Канье Уэст, 2009 год Фото: Charles Sykes / AP

«Ты не понимаешь. Это — мода, а я — гений», — таков был его ответ Эмбер Роуз

Роуз отметила, что в то время — певец и актриса встречались с 2008 по 2010 год — она была молода и не могла противостоять напору своего первого партнера. «Сейчас я бы сказала ему, что все в порядке: ты покупал мне эти вещи, а я выглядела красиво и круто. Но если бы ты посмотрел на мои фото, где я гуляю одна, то ты бы заметил, что на мне — вся твоя одежда», — заключила она.

«Меня превратили в секс-бомбу»

Это не первый раз, когда Эмбер Роуз высказалась на эту тему. В марте 2024 года в подкасте Just B With Bethenny Frankel актриса заявила, что Уэст настаивал, чтобы она «одевалась очень сексуально» в течение всех двух лет отношений. А Роуз, в свою очередь, соглашалась — несмотря на то что «с юных лет была консервативной».

Когда я начала встречаться с Канье, меня превратили в секс-бомбу Эмбер Роуз

Знаменитость пожаловалась, что провокационный образ, который ей навязал бывший возлюбленный, закрепился за ней даже после расставания. Когда девушка осталась одна, продюсеры продолжали торговать ее раскрепощенным поведением. «Они говорили: "Мы хотим снять клип для MTV с тобой в бикини у бассейна и с мартини в руке". А после моего отказа раздеваться они просто отзывали предложение», — вспоминала она.

Эмбер Роуз в 2022 году Фото: Frazer Harrison / Getty Images for Spotify

Актриса заявила, что считает себя хорошим человеком с развитым чувством эмпатии, поэтому другие люди никогда не смогут сказать о ней ничего плохого. Единственное исключение — это Канье Уэст, «от которого она сбежала». По ее словам, рэпер продолжал издеваться над бывшей спустя годы после их разрыва, заверяя публику, что ему пришлось 30 раз принять душ, чтобы смыть с себя эти отношения.

«Именно так тебя ведут нарциссы, верно? Вы проводите с кем-то два года, возите его по всему миру, покупаете ему драгоценности, кричите, как сильно вы его любите… А потом внезапно решаете, что это не то, чего бы вам хотелось. Нет, мне это не подходит», — заключила она.

«Сбрось шубу и развернись. Я с тобой»

В начале февраля на церемонии вручения премии «Грэмми» разразился скандал: 30-летняя модель Бьянка Цензори оголилась на красной ковровой дорожке по совету своего мужа Канье Уэста. Девушка появилась на мероприятии в черной шубе, однако после быстрого разговора со спутником сбросила ее и начала позировать фотографам в едва заметном платье, под которым не было нижнего белья.

Не только сама выходка, но и гениталии звезды вызвали недоумение у поклонников: некоторые из них предположили, что Цензори использовала специальную накладку, которая скрывает интимные зоны актеров во время эротических сцен, а другие заподозрили ее в лабиоплистике (процедура, в результате которой меняется форма или размер половых губ пациентки).

Вскоре после случившегося пара покинула премию: рэпер посчитал событие скучным, а поступок своей жены — актом искусства. Но общественность не разделила его взгляды: например, телеведущая Меган Маккейн нарекла Уэста «мерзким куском мусора», а Цензори — его жертвой.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на премии «Грэмми», 2025 год Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

Более того, в сети распространилось мнение, что музыкант принудил модель раздеться на публике. Одним из сторонников этой идеи оказалась эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг. «Он сказал: "Сейчас ты устроишь сцену. Сбрось шубу и развернись. Я с тобой". На что модель кивнула и выполнила его наставления», — прокомментировала она.

Известно, что исполнительного продюсера премии «Грэмми» 2025 года Раджа Капура не впечатлила идея рэпера. Он заявил, что на церемонии награждения существуют определенные стандарты и скандальная пара им, безусловно, не соответствует. Так, гостей просят избегать прозрачной или просвечивающей одежды, которая «может обнажить соски женской груди», а также «голых изгибов ягодиц и область гениталий».

«Чем возмутительнее выходка, тем больше денег он зарабатывает»

Однако сам Уэст остался доволен. Музыкант гордо объявил в соцсетях, что 4 февраля его жена стала самым «гуглимым» человеком на планете Земля. В подтверждение своих слов он показал скриншоты аналитики поисковика Google, согласно которым запрос Bianca Censori grammys оказался более пяти миллионов раз в списке Trends, что на тот момент действительно делало его самым популярным.

Индивидуальное платье Couture Grammy для самой красивой женщины на свете, моей любимой, моей лучшей подруги, моей жены Канье Уэст из соцсетей рэпера

В СМИ предполагают, что хвастовство Уэста по поводу «мирового рекорда» Цензори — это не что иное, как завуалированный подкол в адрес его бывшей жены Ким Кардашьян. В 2014 году телезвезда позировала для журнала Paper — тогда из одежды на ней были только черные перчатки и жемчужные украшения, — а на обложке красовался громкий заголовок: «Взломай интернет». В том же году Кардашьян стала второй по популярности персоной в мире после актрисы Дженнифер Лоуренс.

Канье Уэст и Ким Кардашьян, 2016 год Фото: Sonia Moskowitz / ZUMA Press / Globallookpress.com

И хотя фанатом казалось, что эта выходка была спонтанным решением пары, голливудский эксперт по связям с общественностью Куинси Дэш считает, что рэпер заранее тщательно обдумал этот шаг. «Они занимаются шоу-бизнесом. То, в чем Канье разбирается лучше, чем любая другая знаменитость, — это игры с общественностью. Его стратегия заключается в том, что любая пресса — хорошая пресса, и нет такого понятия, как плохая реклама», — объяснил он.

Дэш уверен: музыкант проделал этот трюк, «чтобы положить доллары в кассу». «Сейчас все об этом говорят. Как только это случилось, он разместил в соцсетях посты о своей линии одежды, — заметил эксперт. — Чем возмутительнее выходка, тем больше внимания привлекает и тем больше денег он зарабатывает».

«Через нее он косвенно демонстрирует свою власть»

В то же время автор книги «Нация сексуальных селфи: как отстоять себя в сегодняшней токсичной, сексистской культуре» Леора Таненбаум считает, что обнажение Бьянки Цензори призвано всего лишь отвлечь зрителей от скандальной персоны ее супруга. «Голое платье Цензори переключило внимание на ее тело. Оно отвлекло публику от личности Уэста как человека с историей одиозного поведения и полных ненависти комментариев и представило его в выгодном свете альфа-самца с сексуальной женой», — пояснила Таненбаум.

По мнению профессора дизайна одежды и мерчандайзинга Лоринн Дивиты, этот инцидент подтверждает важное правило моды под названием «теория косвенного потребления». Согласно ее концепции, люди получают удовлетворение не только от обладания дорогими товарами и услугами, но и от простой близости к ним.

Канье Уэст Фото: BACKGRID / Legion-media.com

В основном это про то, как в прошлом мужчины кичились своим богатством через хорошо одетых жен. Заставляя Бьянку носить эти платья, Канье, по сути, использует ее, чтобы показать свое неповиновение социальным нормам. Через нее он косвенно демонстрирует свою власть Лоринн Дивита профессор дизайна одежды и мерчандайзинга

При этом Уэст демонстрирует свою власть не только над Цензори, но и над зрителем. «В конце концов, никто на красной дорожке "Грэмми" не был готов увидеть Цензори голой, когда она сняла свое пальто. Как и простые пользователи, которые открыли ленту соцсетей, где их тут же завалили фотографиями этого момента», — подвела итог Дивита.