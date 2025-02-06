Канье Уэст мог заставить жену раздеться на «Грэмми». Кем была Бьянка Цензори до брака и правда ли она стала жертвой рэпера?

Жена американского рэпера Канье Уэста вновь угодила в скандал. На этот раз выход Бьянки Цензори в свет обсуждали едва ли не больше, чем саму музыкальную премию «Грэмми». По данным Google Metrics, нарядом архитектора на мероприятии интересовались более пяти миллионов пользователей сети. Ради чего она вновь и вновь раздевается на публике и действительно ли она стала жертвой эпатажного рэпера — разбиралась «Лента.ру».

Канье Уэст принудил Цензори раздеться на «Грэмми»

30-летняя Цензори одной из первых появилась на красной дорожке «Грэмми» вместе с 47-летним супругом. Сначала она предстала перед камерами в длинной черной шубе, но после быстрого разговора с мужем сняла верхнюю одежду. В итоге в сети появились десятки снимков Цензори в прозрачном платье, которое демонстрировало ее обнаженное тело.

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг разобрала диалог Уэста с супругой и заявила, что тот на самом деле принудил ее оголиться перед публикой.

Он сказал: «Сейчас ты устроишь сцену. Сбрось шубу и развернись. Я с тобой». На что модель кивнула и выполнила его наставления Никола Хиклинг специалист по чтению по губам

По словам инсайдера, через несколько минут после своеобразного перформанса пару попросили покинуть мероприятие. В то же время другой источник заявлял, что они ушли по собственному желанию. При этом сам рэпер назвал церемонию скучной, а поступок супруги — актом искусства.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на красной дорожке «Грэмми» Фото: Daniel Cole / Reuters

Однако общественность с мнением музыканта не согласилась. Так, телеведущая Меган Маккейн назвала Уэста «мерзким куском мусора». По ее мнению, Цензори выглядит как его жертва и заложница.

Пользователи сети в защиту Цензори призвали рэпера в следующий раз самому появиться на публике голым. «Вместо голой Бьянки нам нужен голый Канье», «Покажи, как ты сам выглядишь в этом платье», «С каждым днем быть ​​твоим фанатом становится все труднее», «Брат, это было слишком. Побойся бога, это ведь твоя жена, и ты должен защищать ее», «Пожалуйста, прекрати. Никто не хочет видеть твою жену голой», — возмущались они.

Бурное обсуждение вызвали и гениталии Цензори: одни предположили, что она надела специальную накладку, которую актеры используют во время съемок эротических сцен в кино. В то же время хирурги заподозрили девушку в лабиопластике, в ходе которой пациентам меняют форму или размер половых губ.

Сама Бьянка никак не комментировала свое появление на премии.

Бьянка Цензори не впервые появляется на публике в откровенных образах

До скандала на «Грэмми» Цензори регулярно дразнила общественность эпатажными выходами. Еще в августе 2023 года во время совместного с мужем отдыха в Италии знаменитость попадала в объективы папарацци в оголяющих тело нарядах и колготках вместо брюк. Однажды она и вовсе решила надеть подушку вместо футболки.

Помимо вызывающих нарядов Цензори привлекла внимание общественности и непристойным поведением во время прогулки на яхте по каналам Венеции. Тогда уличные фотографы запечатлели Уэста без штанов, которые он якобы снял ради интима с возлюбленной. После этого компания по аренде яхт Venezia Turismo Motoscafi навсегда запретила звездной паре пользоваться их услугами.

Бьянка Цензори на Неделе моды в Париже Фото: Aissaoui Nacer / Vendetta / Best Ima / Legion-media

Этот скандал не остановил их, они продолжили шокировать окружающих. В феврале прошлого года на Неделе моды в Париже жена Уэста впервые появилась на публике без бюстгальтера и трусов: на ней были лишь колготки и укороченная шуба.

За публичную демонстрацию наготы Цензори угрожали тюрьмой и штрафом в размере 15 тысяч евро (около 1,5 миллиона рублей)

Выходка девушки вызвала у таблоидов много вопросов, в том числе была ли она действительно голой. Журналистам Daily Mail удалось выяснить, что под ее колготками на самом деле была тончайшая накладка в цвет кожи — такая же, как в случае раздевания на «Грэмми».

Как жила Бьянка Цензори до замужества?

Цензори росла вместе с сестрами Алиссией и Анджелиной в богатом районе Мельбурна, училась в Баптистской гимназии Кэри, а затем получила степени бакалавра и магистра по архитектуре в Мельбурнском университете. По словам ее бывших однокурсников, избранницу рэпера постоянно замечали в компаниях богатых детей из частных школ. «Она никогда не была пугающе злой девчонкой. Думаю, люди удивятся, насколько она умна», — утверждают приятели.

При этом она всегда была близка со своей семьей, которая вела закрытый образ жизни, добавляют анонимные источники. «То, что она оказалась в браке со звездой мирового масштаба, должно было их удивить», — считают они.

В 2017 году новоиспеченный дизайнер решила переехать в США, где вскоре устроилась в компанию Уэста и получила должность руководителя архитектурного отдела. Друзья детства Цензори подтверждают, что она умела находить со всеми общий язык и всегда добивалась успеха во всем.

Она была тусовщицей после школы, никогда не пропускала крупные общественные мероприятия, например, походы в ночные клубы или поездки на автомобильные гонки. Я не удивлен, что она попала на работу в Yeezy, ведь она всегда была стильной инсайдер в интервью Daily Mail

Еще одна подруга Цензори, с которой она ездила на фестиваль Rainbow Serpent в январе 2017 года, назвала ее смелой и современной девушкой. «Мне понравилось, как смело она носила наклейки на сосках вопреки общественному мнению», — описывала девушка личность подруги.

По слухам, Уэст неожиданно женился на Бьянке Цензори 20 декабря 2022 года в Пало-Альто, Калифорния. Это произошло всего через месяц после развода с Ким Кардашьян, с которой он состоял в браке больше семи лет. Уэст и Кардашьян воспитывают четверых детей.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в автомобильном салоне Porsche Фото: BACKGRID / Legion-media

Роман Уэста и Цензори не одобряли близкие и друзья девушки. Ее непристойное поведение и вульгарные наряды вызывали у них беспокойство. И не зря — инсайдеры признались, что артист принимает все решения за супругу и постоянно комментирует ее внешний вид. «Он фотографирует ее со всех ракурсов, прежде чем они выйдут на улицу. Затем он критикует ее тело вплоть до интимных частей — это так унизительно», — заявили источники и отметили, что некогда напористая и активная девушка полностью подчинилась рэперу.

