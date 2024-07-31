Стало известно о жестком контроле Канье Уэста над женой

Американский рэпер Канье Уэст установил жесткий контроль над женой, дизайнером Бьянкой Цензори. Об этом сообщает портал In Touch.

Так, стало известно, что артист принимает все решения за супругу и критикует ее внешний вид. «Он фотографирует ее со всех ракурсов, прежде чем они выйдут на улицу. Затем он критикует ее тело вплоть до интимных частей — это так унизительно», — рассказал анонимный инсайдер.

Источник отметил, что Уэст также контролирует распорядок дня и питание Цензори. «Канье также проверяет ее социальные сети и следит за тем, что она ест и пьет. Она даже не может лечь спать, пока он не прикажет ей», — уточнил собеседник издания.

В апреле Уэст описал отношение к Цензори фразой «лучше всех раздевается».

