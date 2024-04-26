Канье Уэст описал свое отношение к жене фразой «лучше всех раздевается»

Американский рэпер Канье Уэст описал свое отношение к жене, дизайнеру Бьянке Цензори, фразой «лучше всех раздевается». Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале подкаста The Download.

Ведущий в разговоре с 46-летним музыкантом упомянул откровенные наряды супруги. Так, Уэст неоднозначно высказался о ее стиле. По его словам, лучше всего ей удается раздеваться.

Читатели издания The Mirror негативно отреагировали на высказывания артиста. «Неужели у нее нет самоуважения и чувства собственного достоинства?», «Ее родители будут очень гордиться этим интервью», «Меня тошнит», «У меня только один вопрос: почему власти позволяют им ходить почти без одежды и обнажать интимные места на всеобщее обозрение?» — возмущались они.

В марте эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон предсказала судьбу брака Канье Уэста и Бьянки Цензори. Специалист заявила, что совсем скоро знаменитости могут расстаться из-за намерений отца девушки разобраться с рэпером.