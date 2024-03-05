Предсказана судьба отношений Канье Уэста с новой женой

Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон предсказала судьбу брака американского рэпера Канье Уэста и дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

Ранее стало известно о намерениях отца 29-летней девушки разобраться с ее супругом. По мнению специалиста, это может привести к расставанию знаменитостей. «Это может создать напряжение между Бьянкой и Канье, если они окажутся в неловком положении из-за публичного конфликта между их семьями. Вероятно, у Бьянки есть много людей, которые в частном порядке и публично выражают свою обеспокоенность за нее», — объяснила она.

В то же время Олдерсон отметила, что реакция семьи Цензори после ее скандальных выходов в свет может заставить пару решить проблемы. «Если у Бьянки есть проблемы с Канье, которые она еще не решила, это может стать для них катализатором к открытому и честному разговору об их отношениях и любых опасениях, которые у нее могут быть по этому поводу», — пояснила собеседница издания.

В феврале сообщалось, что на Неделе моды в Париже Бьянка Цензори была замечена в черных капроновых колготках и укороченной шубе. На ней также отсутствовало нижнее белье. Утверждалось, что после такого поступка ей может грозить тюрьма и штраф в размере 15 тысяч евро.