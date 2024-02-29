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14:45, 29 февраля 2024Ценности

Отец жены Канье Уэста захотел разобраться с ним из-за «голых нарядов» дочери

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Отец жены американского рэпера Канье Уэста захотел разобраться с ним из-за «голых нарядов» дочери. Об этом пишет Daily Mail.

Семья дизайнера Бьянки Цензори отреагировала на ее скандальный выход в свет без трусов. Анонимные инсайдеры сообщили, что Лео Цензори, который является основателем мафиозного клана в Австралии, планирует серьезно поговорить с музыкантом и задать ему несколько вопросов. «Отец Бьянки, Лео, хочет как следует посидеть с Канье и спросить его, о чем, черт возьми, он думает, когда выставляет напоказ свою жену, как трофейную пони», — рассказали они.

Кроме того, глава семьи хочет поинтересоваться у Канье, какие чувства он бы испытал, если бы его дочери Норт или Чикаго вышли на публику полуобнаженными. По словам источников, Цензори желает донести до зятя, что он причиняет родственникам своей жены боль, выставляя ее как «грязный товар». «Ни один мужчина никогда не должен поощрять женщину, которую он любит, выходить на публику в таком виде. Это не любовь. Это контроль», — прокомментировали собеседники издания.

Американская телезвезда Ким Кардашьян, в свою очередь, также выдвинула требование Канье Уэсту на тему «голых нарядов» его нынешней жены. Анонимный инсайдер рассказал, что предпринимательница настоятельно попросила избранницу бывшего супруга одеваться сдержаннее при детях и воздержаться от скандальных нарядов. По его словам, Кардашьян была искренне удивлена, что музыкант позволяет своей возлюбленной появляться на публике в непристойном виде.

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      Мария Винар
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