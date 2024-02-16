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18:47, 16 февраля 2024Ценности

Ким Кардашьян выдвинула требование Канье Уэсту на тему голых нарядов его жены

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян выдвинула требование бывшему супругу, рэперу Канье Уэсту на тему голых нарядов его жены. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По словам анонимного источника, 43-летняя предпринимательница настоятельно попросила избранницу Уэста одеваться сдержаннее при детях и воздержаться от скандальных нарядов.

«Ким искренне удивлена, что Канье позволет своей жене в голом виде выходить на публику», — высказался инсайдер.

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7 мая 2019

Ранее в феврале жена Канье Уэста пришла на вечеринку в одном фартуке. Артист поделился видео, на котором запечатлел 29-летнюю супругу. На размещенных кадрах она предстала в упомянутом изделии песочного цвета, надетом на голое тело.

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      Екатерина Ештокина
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