Ким Кардашьян выдвинула требование Канье Уэсту на тему голых нарядов его жены

Американская телезвезда Ким Кардашьян выдвинула требование бывшему супругу, рэперу Канье Уэсту на тему голых нарядов его жены. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По словам анонимного источника, 43-летняя предпринимательница настоятельно попросила избранницу Уэста одеваться сдержаннее при детях и воздержаться от скандальных нарядов.

«Ким искренне удивлена, что Канье позволет своей жене в голом виде выходить на публику», — высказался инсайдер.

Ранее в феврале жена Канье Уэста пришла на вечеринку в одном фартуке. Артист поделился видео, на котором запечатлел 29-летнюю супругу. На размещенных кадрах она предстала в упомянутом изделии песочного цвета, надетом на голое тело.