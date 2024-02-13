Жена Канье Уэста пришла на вечеринку в одном фартуке

Жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, пришла на вечеринку в непристойном виде. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист поделился видео, на котором запечатлел 29-летнюю супругу. На размещенных кадрах она предстала в фартуке песочного цвета, надетом на голое тело. На протяжении ролика Цензори поправляла верх изделия, демонстрируя на камеру боковую часть обнаженной груди.

Подписчики не оценили внешний вид девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Помните, как он злился на Ким Кардашьян за то, что она слишком много показывает свое тело?», «Это безумие!», «Приличные женщины так не одеваются», «Канье, мы уже поняли, что она не очень любит одежду», «Да что же такое с ними происходит?», — возмущались они.

Ранее один из фанатов Канье Уэста объяснил его желание раздевать жену на публике. Он предположил, что стремление рэпера снять одежду с избранницы связано с желанием достучаться до его бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян.