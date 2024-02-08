Желание Канье Уэста раздевать жену на публике объяснили
Фанат рэпера Канье Уэста объяснил его желание раздевать жену, дизайнера Бьянку Цензори, на публике. На соответствующий комментарий обратили внимание журналисты Daily Mail.
Известно, что 6 февраля 29-летняя женщина прогулялась с супругом голая, прикрыв оголенное тело прозрачным дождевиком. При этом данный поступок звезд вызвал негодование у поклонников в сети.
Так, один из фанатов предположил, что стремление Уэста снять одежду с избранницы связано с желанием достучаться до его бывшей жены, предпринимательницы Ким Кардашьян. «Он хотел, чтобы Ким была скромнее и одевалась более закрыто», — заявил он.
По его мнению, теперь рэпер дает понять Кардашьян, что он изменился. Кроме того, близкое окружение Цензори предполагает, что Уэст превращает возлюбленную в новую версию экс-супруги.
Ранее в феврале внешний вид Канье Уэста на матче сына напугал пользователей сети. Для выхода в свет он надел наряд в стиле героя фильма ужасов «Пятница, 13-е» — маньяка Джейсона Вурхиза.