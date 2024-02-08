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09:47, 8 февраля 2024Ценности

Желание Канье Уэста раздевать жену на публике объяснили

Канье Уэст и Бьянка Цензори

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Кадр: Page Six / YouTube

Фанат рэпера Канье Уэста объяснил его желание раздевать жену, дизайнера Бьянку Цензори, на публике. На соответствующий комментарий обратили внимание журналисты Daily Mail.

Известно, что 6 февраля 29-летняя женщина прогулялась с супругом голая, прикрыв оголенное тело прозрачным дождевиком. При этом данный поступок звезд вызвал негодование у поклонников в сети.

Так, один из фанатов предположил, что стремление Уэста снять одежду с избранницы связано с желанием достучаться до его бывшей жены, предпринимательницы Ким Кардашьян. «Он хотел, чтобы Ким была скромнее и одевалась более закрыто», — заявил он.

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По его мнению, теперь рэпер дает понять Кардашьян, что он изменился. Кроме того, близкое окружение Цензори предполагает, что Уэст превращает возлюбленную в новую версию экс-супруги.

Ранее в феврале внешний вид Канье Уэста на матче сына напугал пользователей сети. Для выхода в свет он надел наряд в стиле героя фильма ужасов «Пятница, 13-е» — маньяка Джейсона Вурхиза.

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      Екатерина Ештокина
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