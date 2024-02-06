Голая жена Канье Уэста прогулялась по улице в прозрачном дождевике

Жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

29-летняя знаменитость прогулялась по улицам Лос-Анджелеса голой, прикрыв обнаженные части тела прозрачным дождевиком с капюшоном. В качестве обуви она выбрала сапоги на каблуках. При этом волосы она собрала в пучок. Папарацци сфотографировали архитектора вместе с мужем — пара направлялась в звукозаписывающую студию.

Ранее пользователи сети сравнили Бьянку Цензори с бывшей супругой Канье Уэста, телезвездой Ким Кардашьян. Музыкант поделился с подписчиками новым видео, на котором он запечатлел дизайнера за рулем автомобиля. На размещенных кадрах она была одета в черный латексный наряд с балаклавой.