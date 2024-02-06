Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:41, 6 февраля 2024Ценности

Голая жена Канье Уэста прогулялась по улице в прозрачном дождевике

Фото: The Daily Stardust / Khrome / BAC / Legion-Media

Жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

29-летняя знаменитость прогулялась по улицам Лос-Анджелеса голой, прикрыв обнаженные части тела прозрачным дождевиком с капюшоном. В качестве обуви она выбрала сапоги на каблуках. При этом волосы она собрала в пучок. Папарацци сфотографировали архитектора вместе с мужем — пара направлялась в звукозаписывающую студию.

Ранее пользователи сети сравнили Бьянку Цензори с бывшей супругой Канье Уэста, телезвездой Ким Кардашьян. Музыкант поделился с подписчиками новым видео, на котором он запечатлел дизайнера за рулем автомобиля. На размещенных кадрах она была одета в черный латексный наряд с балаклавой.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

      Турист получил удар в шею осколком бутылки из-за девушки и чудом выжил

      Число потерпевших по делу о мошенничестве блогера Шабутдинова выросло

      На Украине появился новый род войск

      Генерал ФСБ назвал способы вербовки россиян украинскими спецслужбами

      Голая жена Канье Уэста прогулялась по улице в прозрачном дождевике

      В России назвали успешной борьбу с роботами при формировании цен на бензин

      Российская блогерша увидела связанный с Такером Карлсоном знак судьбы

      Раскрыты сроки выпуска The Last of Us Part III

      МВД не поддержало дополнение УК ответственностью за оскорбление участника СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше