Жену Канье Уэста на новом видео вновь сравнили с Ким Кардашьян

Пользователи сети вновь сравнили жену американского рэпера Канье Уэста с телезвездой Ким Кардашьян. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант поделился с подписчиками новым видео, на котором он запечатлел дизайнера Бьянку Цензори за рулем автомобиля. На размещенных кадрах она одета в черный латексный наряд с балаклавой.

Фанаты обратили внимание на сходство модельера с бизнесвумен в комментариях под постом. «Я сначала подумала, что это Ким», «Почему она так похожа на его бывшую жену?», «Ей сделали операцию, чтобы она выглядела как Ким, или ее клонировали», «Это пугает», «Ощущение, что я зашел на страницу Ким», — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян отреагировала на сравнения с Бьянкой Цензори. Тогда телезвезда заявила, что Канье Уэст не усвоил урок и пытается сделать из новой супруги идеал.