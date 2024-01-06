Стала известна реакция Ким Кардашьян на сравнения с новой женой Канье Уэста

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян заявила, что ее бывший муж Канье Уест не усвоил урок и пытается сделать из новой супруги идеал. Ее реакция на сравнение с нынешней возлюбленной рэпера стала известна Sportskeeda.

Так, после недавнего появления Уеста на публике с женой Бьянкой Цензори фанаты вновь стали говорить о ее сильном сходстве с Кардашьян. По словам источника издания, бизнесвумен считает, что экс-супруг навязывает возлюбленной свои вкусы.

Ранее журналисты разглядели в образе новой жены рэпера Канье Уэста насмешку над Кардашьян. Папарацци вновь заметили дизайнера Цензори в откровенном наряде, в котором она вышла на прогулку вместе с музыкантом.