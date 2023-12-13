В образе новой жены Канье Уэста разглядели насмешку над Ким Кардашьян

Журналисты Daily Mail разглядели в образе новой жены рэпера Канье Уэста насмешку над телезвездой Ким Кардашьян. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В минувшую ночь папарацци вновь заметили дизайнера Бьянку Цензори в откровенном наряде, в котором она вышла на прогулку вместе с музыкантом. Так, она надела бикини, сияющую балаклаву и открытые босоножки, оформленные искусственным мехом. При этом модельер все время держала в руках игрушечную кошку.

Репортеры предположили, что таким образом Цензори открыто решила высмеять Кардашьян, которая ранее состояла в законном браке с Уэстом. Они напомнили читателям, что предпринимательница хотела взять с собой на бал Met Gala кошку покойного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт. Тогда перед самим мероприятием безнесвумэн решила познакомится с ней поближе. Однако их встреча прошла не так хорошо, как она ожидала. По словам Кардашьян, кошка постоянно шипела и один раз попыталась ее укусить. Из-за этого инцидента телезвезда передумала брать с собой питомца.

Ранее сообщалось, что Цензори пришла в откровенной одежде на выставку современного искусства Art Basel в Майами, США. Девушка появилась на публике вместе с Уэстом, выбрав в качестве наряда прозрачное боди нюдового оттенка. При этом дизайнер отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее грудь.