Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 13 декабря 2023Ценности

В образе новой жены Канье Уэста разглядели насмешку над Ким Кардашьян

Кадр: Daily Mail

Журналисты Daily Mail разглядели в образе новой жены рэпера Канье Уэста насмешку над телезвездой Ким Кардашьян. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В минувшую ночь папарацци вновь заметили дизайнера Бьянку Цензори в откровенном наряде, в котором она вышла на прогулку вместе с музыкантом. Так, она надела бикини, сияющую балаклаву и открытые босоножки, оформленные искусственным мехом. При этом модельер все время держала в руках игрушечную кошку.

Материалы по теме:
Жену Канье Уэста обвинили в разврате в Италии. Кто она такая и почему постоянно разгуливает в одних колготках?
Жену Канье Уэста обвинили в разврате в Италии. Кто она такая и почему постоянно разгуливает в одних колготках?
7 сентября 2023
«Мне надоело прятать соски» Ким Кардашьян стала продавать белье с торчащими сосками. Как это привело к скандалу?
«Мне надоело прятать соски» Ким Кардашьян стала продавать белье с торчащими сосками. Как это привело к скандалу?
30 октября 2023

Репортеры предположили, что таким образом Цензори открыто решила высмеять Кардашьян, которая ранее состояла в законном браке с Уэстом. Они напомнили читателям, что предпринимательница хотела взять с собой на бал Met Gala кошку покойного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт. Тогда перед самим мероприятием безнесвумэн решила познакомится с ней поближе. Однако их встреча прошла не так хорошо, как она ожидала. По словам Кардашьян, кошка постоянно шипела и один раз попыталась ее укусить. Из-за этого инцидента телезвезда передумала брать с собой питомца.

Ранее сообщалось, что Цензори пришла в откровенной одежде на выставку современного искусства Art Basel в Майами, США. Девушка появилась на публике вместе с Уэстом, выбрав в качестве наряда прозрачное боди нюдового оттенка. При этом дизайнер отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Не на той стороне истории» В Софии начался демонтаж памятника Советской армии

      Раскрыта одна из основных причин конфликтов в паре

      В образе новой жены Канье Уэста разглядели насмешку над Ким Кардашьян

      Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти

      ООН потребовала у бывшего замгенсека с Украины десятки миллионов долларов

      Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

      Байден назвал победу Украины целью США

      В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию

      Посол назвал причины разногласий Пекина и Вашингтона

      Байден уклонился от вопроса о переговорах Украины с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости