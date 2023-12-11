Жена Канье Уэста пришла на выставку в прозрачном боди и меховой шапке

Дизайнер Бьянка Цензори пришла в откровенной одежде на выставку современного искусства Art Basel в Майами, США. Соответствующий материал приводит TMZ.

Жена американского рэпера Канье Уэста появилась на публике вместе с супругом, выбрав в качестве наряда прозрачное боди нюдового оттенка. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее грудь.

Кроме того, она надела прозрачные мюли на шпильках и меховую шапку и прошла между выставочными экспонатами с большим игрушечным белым медведем в руках.

Ранее в декабре Бьянка Цензори пришла в откровенном наряде на вечеринку в Дубае. Она посетила мероприятие в честь открытия поп-ап-магазина, где предстала перед гостями в облегающем мини-платье с длинными рукавами.