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20:32, 11 декабря 2023Ценности

Жена Канье Уэста пришла на выставку в прозрачном боди и меховой шапке

Кадр: TMZ.com

Дизайнер Бьянка Цензори пришла в откровенной одежде на выставку современного искусства Art Basel в Майами, США. Соответствующий материал приводит TMZ.

Жена американского рэпера Канье Уэста появилась на публике вместе с супругом, выбрав в качестве наряда прозрачное боди нюдового оттенка. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее грудь.

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Кроме того, она надела прозрачные мюли на шпильках и меховую шапку и прошла между выставочными экспонатами с большим игрушечным белым медведем в руках.

Ранее в декабре Бьянка Цензори пришла в откровенном наряде на вечеринку в Дубае. Она посетила мероприятие в честь открытия поп-ап-магазина, где предстала перед гостями в облегающем мини-платье с длинными рукавами.

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      Карина Черных
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