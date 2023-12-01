Жена Канье Уэста пришла в шапке-ушанке и откровенном платье на вечеринку в Дубае

Дизайнер Бьянка Цензори пришла в откровенном наряде на вечеринку в Дубае. Соответствующие публикации появились в сторис Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модельера Амины Муадди.

Жена американского рэпера Канье Уэста вместе с супругом посетила мероприятие в честь открытия поп-ап-магазина (временная торговая точка — прим. «Ленты.ру») упомянутого дизайнера, где она предстала перед гостями в облегающем мини-платье с длинными рукавами, которое обнажало ее нижнее белье.

Кроме того, девушка надела огромную меховую шапку-ушанку и прозрачные мюли на каблуках. В свою очередь, музыкант выбрал черные брюки и кожаный пиджак.

В сентябре сообщалось, что Канье Уэст заставил Бьянку Цензори позировать в откровенном наряде перед толпой. Он устроил жене фотосессию на оживленной улице во Флоренции.