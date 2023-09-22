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10:44, 22 сентября 2023Ценности

Канье Уэст заставил жену позировать в откровенном наряде перед толпой

Фото: Backgrid / Legion-media

Американский рэпер Канье Уэст заставил дизайнера Бьянку Цензори позировать в откровенном наряде перед толпой. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

46-летний исполнитель устроил своей предполагаемой жене фотосессию на оживленной улице во Флоренции, Италия. Так, на размещенных кадрах запечатлена Цензори в шелковом боди бежевого цвета с глубоким декольте, сквозь ткань которого просвечивала ее грудь. Ее образ дополняли колготки, остроносые туфли и зеленая кожаная сумка.

При этом сам музыкант был одет в широкие брюки и оверсайз-футболку. Кроме того, он повязал на свою голову черную кофту, обмотав ее рукава вокруг шеи.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Модельер прогулялась по улицам Италии с фиолетовой подушкой вместо топа и в прозрачных капроновых колготках.

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    Карина Черных
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