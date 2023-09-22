Канье Уэст заставил жену позировать в откровенном наряде перед толпой

Американский рэпер Канье Уэст заставил дизайнера Бьянку Цензори позировать в откровенном наряде перед толпой. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

46-летний исполнитель устроил своей предполагаемой жене фотосессию на оживленной улице во Флоренции, Италия. Так, на размещенных кадрах запечатлена Цензори в шелковом боди бежевого цвета с глубоким декольте, сквозь ткань которого просвечивала ее грудь. Ее образ дополняли колготки, остроносые туфли и зеленая кожаная сумка.

При этом сам музыкант был одет в широкие брюки и оверсайз-футболку. Кроме того, он повязал на свою голову черную кофту, обмотав ее рукава вокруг шеи.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Модельер прогулялась по улицам Италии с фиолетовой подушкой вместо топа и в прозрачных капроновых колготках.