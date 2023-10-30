«Мне надоело прятать соски» Ким Кардашьян стала продавать белье с торчащими сосками. Как это привело к скандалу?

Телезвезда и владелица бренда Skims Ким Кардашьян продемонстрировала миру «инновацию» — бюстгальтер с торчащими сосками. Обсуждая провокационное нижнее белье, общественность разделилась на два лагеря: одни считают, что подобные бюстгальтеры пагубно влияют на общество, другие же уверены в обратном. Кроме того, выяснилось, что инновация от Кардашьян не такая уж и инновация, а хорошо забытый старый тренд, который только теперь нашел свое место. Как инфлюэнсершу хвалят за прогрессивность и ругают за вульгарность?

Реакция на бюстгальтеры с сосками оказалась неоднозначной

Аудитория Кардашьян, которая обычно сметает с полок каждую новую коллекцию Skims сразу после запуска, на этот раз назвала новый товар провокационным. «Еще один способ заставить женщин выглядеть более вульгарно и пошло», «Я ношу бюстгальтер, чтобы моя грудь не была выставлена напоказ», «Просто подождите, когда девочки-подростки начнут носить это», «Ты предлагаешь ходить так по улице?» — возмущались потенциальные покупатели под постом в аккаунте Кардашьян.

Новинка от Skims будет представлена в шести цветах — имитирующее соски белье обойдется покупателям в 62 доллара (5774 рубля)

Несмотря на недовольство некоторых комментаторов, нашлись и те, кто поддержал идею предпринимательницы и вспомнил о популярном движении Free The Nipple, о котором впервые начали говорить еще в 2013 году. Тогда женщины принялись отстаивать право демонстрировать голую грудь вопреки моральным принципам общества. «Ким, спасибо, мои соски в деле», «А почему бы и нет? Мои соски никогда не бывают твердыми, и я готова это купить», «Мне нравится эта идея. Я постоянно скрываю соски и мне надоело это делать», — восторгались смелостью бизнесвумен фанаты.

Нижнее белье с имитацией сосков — не изобретение Кардашьян

В рекламной кампании Кардашьян заявила, что ее бюстгальтер — это инновация на рынке нижнего белья.

На Земле становится все жарче и жарче, а уровень моря повышается. Я не ученый, но верю, что каждый может использовать навыки, чтобы внести свой вклад. Именно поэтому я представляю совершенно новый бюстгальтер со встроенными сосками. В отличие от айсбергов они никуда не денутся Ким Кардашьян телезвезда, основательница бренда Skims

Однако подобные бюстгальтеры предложили покупателям еще в далеких 1970-х годах. Американские дизайнеры разработали модель под названием The Nipple Bra (в переводе с английского nipple — сосок, bra — бюстгальтер). На чашках изделия были расположены специальные жесткие выступы для сосков. Такие бюстгальтеры производились из нейлона и украшались аппликациями в виде ромашек. Продавались они в магазинах Нью-Йорка по 20 долларов (около 1,8 тысячи рублей по нынешнему курсу) в бежевых, белых и черных цветах.

Певица Мадонна в культовом корсете с заостренными в сосках чашками Фото: Thierry Orban / Sygma / Getty Images

Создатели называли свое творение «бюстгальтером без бюстгальтера» — подразумевалось, что вещь должна была поднимать сексуальность женщины на новый уровень, при этом быть комфортной в ежедневной носке. «Этот образ настолько провокационный, что никто не поверит, что вы носите бюстгальтер. Тем не менее вы получаете всю необходимую поддержку», — гласила надпись на рекламной листовке.

Позже эту концепцию стал развивать и знаменитый бельевой бренд Victoria's Secret. В 2010 году у марки появилась коллекция бюстгальтеров с выступающими сосками. В настоящий момент производство линейки приостановлено, а на сайте можно приобрести накладки, скрывающие данную часть женской груди.

Российские звезды поддерживают тренд на «голую» одежду

Если на западе торчащие соски перестали быть настолько провокационными, российское общество еще не до конца приняло современные веяния. Российская модель Мария Миногарова рассказала, что не стесняется демонстрировать на публике свое обнаженное тело. По ее мнению, в мире наблюдается тренд на демонстрацию фигуры вопреки несовершенствам. Но в разговоре с ведущей девушка вспомнила свое появление на премии журнала HELLO!. Для мероприятия манекенщица выбрала полупрозрачную кофту, сквозь ткань которой была видна ее обнаженная грудь. Она отметила, что тогда на ее образ с ухмылкой отреагировал эстрадный певец и композитор Владимир Пресняков.

Мы живем в таком пуританском обществе. Я бы везде ходила голая и все показывала, но мы пока не пришли к этому спокойно Мария Миногарова модель, блогерша и телеведущая

К слову, Миногарова — не единственная российская знаменитость, которая не стесняется оголяться на людях. Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, в сентябре разозлила фанатов снимками в откровенном наряде. На размещенных кадрах 23-летняя артистка позировала в черных лосинах и лонгсливе с демонстрирующим бюст вырезом. При этом ее соски были прикрыты накладками в виде звезд.

В подобном откровенном виде снималась и бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина. Певица представила новый трек в черном облегающем платье с разрезами на груди, животе и боках. В ролике видно, что звезда отказалась от бюстгальтера. Поклонники раскритиковали наряд Серябкиной, посчитав его слишком вульгарным.

Российская рэп-исполнительница Инстасамка Фото: @instasamka

Но в любом явлении есть исключения — в российском поле первопроходцем в мир нарочитой сексуальности стал бренд одежды Outlaw Moscow. Сразу после запуска Кардашьян команда марки анонсировала скорый выход лонгслива с имитацией торчащих сосков. Большинство комментаторов позитивно отреагировали на будущий «дроп» и поинтересовались о возможности сделать предзаказ вещи.