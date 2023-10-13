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09:47, 13 октября 2023Ценности

Серябкина снялась в откровенном платье без нижнего белья и разозлила фанатов

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде без нижнего белья и разозлила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя певица поделилась видео, на котором она предстала в черном облегающем платье, оформленном разрезами на груди, животе и боках. На размещенных кадрах видно, что на артистке отсутствует бюстгальтер.

Поклонники не оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «При всем уважении, я сейчас в шоке. Удалите это!», «Ольга, очевидно же, что эти вульгарные покачивания бедрами вам абсолютно чужды», «Поменяйте своего стилиста», «Явно не ваше платье», «Очень вульгарно», — высказывались они.

В июле Ольга Серябкина раскрыла способ одеваться стильно и недорого. Певица рассказала, что не следует модным трендам. Вместо этого она предпочитает выражать свою индивидуальность через одежду.

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    Карина Черных
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