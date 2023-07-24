Бывшая солистка «Серебра» раскрыла способ одеваться стильно и недорого

Певица Ольга Серябкина рассказала, что необязательно следовать модным трендам

Бывшая солистка женской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина раскрыла способ одеваться стильно и недорого. Об этом сообщает Пятый канал.

Певица рассказала, что не следует модным трендам. Вместо этого знаменитость предпочитает выражать свою индивидуальность через одежду. При этом, по ее мнению, необязательно приобретать наряды по высоким ценам.

«Очень важно знать, что тебе идет, и одеваться подходяще к своей фигуре, мероприятию, естественно. То есть очень важно соблюдать простые правила — что тебе красиво. И исходить всегда от себя, а не от трендов», — заявила звезда.

В октябре 2022 года британская блогерша раскрыла способ покупать брендовую одежду за бесценок. Жительница Лондона Энн Хошаба рассказала, что регулярно ходит на шопинг в магазины подержанных вещей ради экономии. По ее словам, она неоднократно находила предметы гардероба, а также сумки, обувь и аксессуары таких люксовых брендов, как Christian Dior, Chanel, Jimmy Choo, Valentino и другие.