Блогерша Хошаба раскрыла способ покупать вещи люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок

Британская блогерша раскрыла способ покупать брендовую одежду за бесценок. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Жительница Лондона Энн Хошаба рассказала, что регулярно ходит на шопинг в магазины подержанных вещей ради экономии. По ее словам, она неоднократно находила предметы гардероба, а также сумки, обувь и аксессуары таких люксовых брендов, как Christian Dior, Chanel, Jimmy Choo, Valentino и другие.

Так, например, в одно из последних посещений секонд-хенда она приобрела черные туфли Louboutin на шпильке с красной подошвой со скидкой за 25 фунтов стерлингов (1734 рубля). Отмечается, что стоимость аналогичной модели лодочек указанной марки составляет 52 тысячи рублей.

«Я переживала, что это реплика, но я нашла чек внутри коробки, подтверждающий их оригинальность», — заявила инфлюэнсер в видео. Зрители поблагодарили британку за рекомендацию в комментариях. «Вау, они настоящие, ты супер», «Спасибо огромное», «Благодарю!», «Очень круто», — высказывались подписчики.

В сентябре еще одна блогерша Ариэль поделилась аналогичным способом покупать дешевые брендовые вещи в благотворительных магазинах. Девушка рассказала, что в таких торговых точках часто можно найти одежду и товары для дома от мировых марок по доступным ценам.