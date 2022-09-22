Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша поделилась способом покупать брендовые вещи за бесценок

Британская блогерша Кэролайн купила куртку Nike в благотворительном магазине за 270 рублей

Фото: Prudence Earl / Unsplash

Британская блогерша Кэролайн с никнеймом caroline.shops опубликовала видео, в котором поделилась способом приобрести дизайнерскую одежду и товары для дома за бесценок. Соответствующие кадры она опубликовала в TikTok.

В ролике героиня материала рассказала, как купила стоившие изначально 550 фунтов стерлингов (37 тысяч рублей) брендовые вещи за восемь фунтов стерлингов (538 рублей) в благотворительных магазинах. По ее словам, подобные торговые точки создают некоммерческие организации или группы активистов, которые используют вырученные средства для помощи нуждающимся.

Девушка приобрела куртку Nike Aeroflot за четыре фунта стерлингов (270 рублей) вместо 220 фунтов стерлингов (примерно 15 тысяч рублей). Кроме того, чайник английской фирмы James Sadler обошелся ей в один фунт стерлингов (67 рублей). «Я купила его в благотворительном магазине The Cancer Community Chest Charity в Норфолке. В нем есть отдел со всякими безделушками. Там я заметила этот сосуд за какими-то стаканами, а под ним была пометка — Sadler», — отметила она.

Материалы по теме:
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря 2020
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022

Помимо этого, Кэролайн показала кожаную сумку Ameri за три фунта стерлингов (203 рубля) и добавила, что в благотворительном магазине Each в Норфолке все изделия данного вида продаются по одной цене. «В корзине с сумками я нашла последний экземпляр этой марки. Наверное, многие люди не решились бы копаться в корзинах, а я это сделала. Новая сумка указанного бренда обошлась бы в 220 фунтов стерлингов», — заключила британка.

В августе другая британская блогерша duchessofthrift также рассказала, как приобретает дизайнерскую одежду по низким ценам. Девушка объяснила, что для этого нужно искать вещи в секонд-хендах, которые не расположены в местах массового скопления людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Пушилин назвал причину включения Медведчука в обмен пленными
Байден потерялся на сцене в Нью-Йорке
Tesla решила отозвать миллион машин
Правительство утвердило проект федерального бюджета на три года
Блогерша поделилась способом покупать брендовые вещи за бесценок
Пассажир избил бортпроводника во время полета и попал на видео
Кремль ответил на вопрос о разговоре с Эрдоганом в графике Путина
Китай призвал возобновить прямой диалог между Россией и Украиной
Власти приграничного региона сообщили о 12-метровой воронке из-за обстрела ВСУ
В США продадут дом из сериала «Очень странные дела»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.