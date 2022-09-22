Блогерша поделилась способом покупать брендовые вещи за бесценок

Британская блогерша Кэролайн купила куртку Nike в благотворительном магазине за 270 рублей

Британская блогерша Кэролайн с никнеймом caroline.shops опубликовала видео, в котором поделилась способом приобрести дизайнерскую одежду и товары для дома за бесценок. Соответствующие кадры она опубликовала в TikTok.

В ролике героиня материала рассказала, как купила стоившие изначально 550 фунтов стерлингов (37 тысяч рублей) брендовые вещи за восемь фунтов стерлингов (538 рублей) в благотворительных магазинах. По ее словам, подобные торговые точки создают некоммерческие организации или группы активистов, которые используют вырученные средства для помощи нуждающимся.

Девушка приобрела куртку Nike Aeroflot за четыре фунта стерлингов (270 рублей) вместо 220 фунтов стерлингов (примерно 15 тысяч рублей). Кроме того, чайник английской фирмы James Sadler обошелся ей в один фунт стерлингов (67 рублей). «Я купила его в благотворительном магазине The Cancer Community Chest Charity в Норфолке. В нем есть отдел со всякими безделушками. Там я заметила этот сосуд за какими-то стаканами, а под ним была пометка — Sadler», — отметила она.

Помимо этого, Кэролайн показала кожаную сумку Ameri за три фунта стерлингов (203 рубля) и добавила, что в благотворительном магазине Each в Норфолке все изделия данного вида продаются по одной цене. «В корзине с сумками я нашла последний экземпляр этой марки. Наверное, многие люди не решились бы копаться в корзинах, а я это сделала. Новая сумка указанного бренда обошлась бы в 220 фунтов стерлингов», — заключила британка.

В августе другая британская блогерша duchessofthrift также рассказала, как приобретает дизайнерскую одежду по низким ценам. Девушка объяснила, что для этого нужно искать вещи в секонд-хендах, которые не расположены в местах массового скопления людей.