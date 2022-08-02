Блогерша поделилась способом покупки дизайнерской одежды за бесценок

Блогерша duchessofthrift рассказала о выгоде покупки вещей в локальных секонд-хендах

Британская блогерша поделилась опытом шопинга в магазинах подержанных вещей, к которому она прибегает в целях экономии. Соответствующие ролики девушка публикует в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом duchessofthrift регулярно делится видео, где рассказывает, как покупает дизайнерскую одежду по невысокой цене в секонд-хендах. Например, в один из подобных походов ей удалось приобрести платье люксового бренда, стоимость которого снизили с двух тысяч фунтов стерлингов (148 тысяч рублей) до трех фунтов стерлингов (222 рубля).

По словам эксперта, предпочтительнее искать вещи в магазинах, которые не расположены в местах массового скопления людей. «Выбирайте локальные торговые точки, а не туристические, чтобы найти действительно стоящие вещи за бесценок. Это самый верный способ», — уточнила она и добавила, что самые выгодные покупки она совершала в районах с богатым населением.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции.