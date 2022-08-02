Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша поделилась способом покупки дизайнерской одежды за бесценок

Блогерша duchessofthrift рассказала о выгоде покупки вещей в локальных секонд-хендах

Кадр: @duchessofthrift / TikTok

Британская блогерша поделилась опытом шопинга в магазинах подержанных вещей, к которому она прибегает в целях экономии. Соответствующие ролики девушка публикует в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом duchessofthrift регулярно делится видео, где рассказывает, как покупает дизайнерскую одежду по невысокой цене в секонд-хендах. Например, в один из подобных походов ей удалось приобрести платье люксового бренда, стоимость которого снизили с двух тысяч фунтов стерлингов (148 тысяч рублей) до трех фунтов стерлингов (222 рубля).

По словам эксперта, предпочтительнее искать вещи в магазинах, которые не расположены в местах массового скопления людей. «Выбирайте локальные торговые точки, а не туристические, чтобы найти действительно стоящие вещи за бесценок. Это самый верный способ», — уточнила она и добавила, что самые выгодные покупки она совершала в районах с богатым населением.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о прямой ответственности Белого дома за удар в Еленовке
Треть россиян заявила о вере во вращение Солнца вокруг Земли
Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400 процентов
Отношениям Китая и США предрекли новый виток обострения на фоне визита Пелоси
Белый дом заявил о непричастности к планам Пелоси посетить Тайвань
Глава Роспотребнадзора дала поручения регионам по коронавирусу
Блогерша поделилась способом покупки дизайнерской одежды за бесценок
Китайские истребители пролетели рядом с Тайванем на фоне визита Пелоси
Европа нарастила закупку дизеля в России
Зеленский уволил главного аналитика СБУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.