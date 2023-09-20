Инстасамка поделилась фото в откровенном образе и разочаровала фанатов

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, поделилась фото в откровенном наряде и разочаровала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 23-летняя исполнительница предстала перед камерой в черных лосинах и лонгсливе с оголяющим грудь вырезом. При этом ее соски прикрыты накладками в виде звезд. Свой образ девушка дополнила кожаной мини-юбкой и сапогами на массивной подошве и тонкой шпильке.

Поклонники не оценили съемку артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «С каждым днем все хуже и хуже», «Видимо, больше нечего показывать», «Вот, что происходит, когда слишком рано становишься известным», «Перебор», «Старая Даша возвращается?» — высказывались они.

Ранее Инстасамка рассказала о комплексах из-за внешности. Так, в одном из постов в соцсетях Зотеева призналась, что длительное время не принимала свою фигуру.