Жену Канье Уэста обвинили в разврате в Италии. Кто она такая и почему постоянно разгуливает в одних колготках?

Жене Уэста запретили кататься на лодках в Италии из-за непристойного поведения

Эпатажные выходы рэпера Канье Уэста (сменившего имя на Йе) и его жены Бьянки Цензори в Италии на протяжении месяца возмущают местных жителей. В начале сентября паре даже пожизненно запретили кататься на яхтах в Венеции из-за непристойного поведения — супруги якобы занялись оральным сексом во время прогулки на одном из судов. И если про личную жизнь музыканта напечатаны сотни статей и сняты десятки реалити, то имя его избранницы, как правило, чаще всего в сети до сих пор заменяют на «жену Канье Уэста». Как Бьянка Цензори стала возлюбленной бывшего мужа Ким Кардашьян и ради чего она постоянно оголяется на публике — рассказывает «Лента.ру».

Кто такая Бьянка Цензори?

Скандальная инфлюэнсерша родилась в Австралии в 1995 году, где росла вместе с сестрами Алиссией и Анджелиной в богатом районе Мельбурна. Там же нынешняя IT-girl получила степени бакалавра и магистра по архитектуре в Мельбурнском университете. В интервью, которое на данный момент удалено, девушка признавалась, что любовь к искусству ей привили еще в детстве.

Я проводила много времени со своей тетей, которая постоянно знакомила меня с искусством, кино и архитектурой. Она действительно развила мою любовь к дизайну и привила мне тот взгляд на эстетику, который я и перенесла во взрослую жизнь Бьянка Цензори

Поэтому сразу после окончания средней школы австралийка вместе с одноклассницей Ирен Папас создала собственный ювелирный бренд Nylons. Подруги вручную создавали покрытые кристаллами Swarovski браслеты из нейлона — украшения довольно успешно продавались и уже через три года Цензори попала в подборку успешных студентов-бизнесменов от журнала I-D.

Канье Уэст и Бьянка Цензори во время скандальной прогулки по каналам в Италии Фото: Cobra Team / Backgrid UK / Legion-Media

Примечательно, что «фанатеть» от Уэста она начала еще со времен его романа с Ким Кардашьян. В ассортименте Nylons, к примеру, появился аксессуар Gold Digger — хитовый сингл с таким же названием рэпер выпустил вместе с другим музыкантом Джейми Фоксом еще в 2005 году. Позже в линейку добавили и браслет Blue-Ivy, который предположительно назван в честь дочери певицы Бейонсе и рэпера Jay Z — на тот момент лучших друзей самого Уэста.

Однако в 2017 году некогда успешный Nylons прекратил свое существование и Цензори сосредоточилась на карьере архитектора. Так в погоне за «американской мечтой» она перебралась в США, где вскоре попала на работу в принадлежащую Уэсту многомиллионную компанию Yeezy. Сейчас она занимает там должность руководителя архитектурного отдела.

Служебный роман

До сих пор неясно, когда у Цензори и Уэста на самом деле завязались романтические отношения. В марте 2022 года исполнитель официально развелся с телезвездой Ким Кардашьян (с которой они воспитывают четверых детей), а в январе, по слухам, уже женился на своей подчиненной — тогда же их впервые вместе заметили на публике, а музыкант начал носить обручальное кольцо. Но никаких официальных подтверждений заключения брака журналисты так и не нашли. До этого бизнесмен среди прочего успел повстречаться с актрисой Джулией Фокс и с моделью Чейни Джонс.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на прогулке Фото: Cobra Team / Backgrid UK / Legion-Media

Сразу после публикации новостей о женитьбе пары, страница Цензори в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), которая насчитывала 16 тысяч подписчиков, была удалена. А певец выпустил песню Censori Overload, в которой объяснил желание так скоро жениться на новой избраннице. «И в Библии сказано: "Я больше не могу заниматься сексом до свадьбы"», — гласит строчка из трека.

Незадолго до того, как о браке пары стало известно широкой общественности, Ким Кардашьян принялась публиковать в соцсетях цитаты, намекая на предательство со стороны экс-супруга и его сотрудницы. «Просто помните, паршивая овца обычно превращается в козла. Продолжайте в том же духе», — писала миллиардерша.

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Вопреки недовольствам бывшей жены Уэст вскоре познакомил Цензори с детьми. Сама инфлюэнсерша признавалась, что для нее важны семейные узы — по этой причине она регулярно летает в Австралию к родственникам. Похоже, что рэпера, некогда мечтавшего жить с Кардашьян и детьми на ранчо, привлекли жизненные взгляды новой возлюбленной. К тому же семья девушки поддержала ее выбор. Медовый месяц супруги тихо провели в роскошном отеле Amangiri в штате Юта, где стоимость номера за ночь достигает 6400 долларов (628 тысяч рублей).

«Кардашьян 2.0»

Впервые на первые полосы СМИ знаменитости попали во время июньского путешествия по Японии, когда вместо обуви музыкант предпочел надеть на улицу носки. Цензори же, которую до брака обвиняли в чрезмерном сходстве с Кардашьян, решила кардинально сменить имидж. Девушка сделала короткую стрижку, стала блондинкой и начала появляться на публике во все более откровенных образах.

В августе пара прилетела в Италию, где папарацци регулярно фотографировали архитектора в оголяющих тело нарядах и колготках вместо брюк. В один из дней знаменитость предпочла подушку вместо футболки, а ее муж продолжил прогуливаться по улицам в носках.

Канье Уэст с Бьянкой Цензори в Италии Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Наряды Цензори стали во многом походить на стиль Ким Кардашьян времен их с Уэстом брака — в разгар популярности бренда Yeezy сам рэпер выступал стилистом экс-супруги. Сначала поклонники недоумевали, почему телезвезда начала выходить в свет в однотипных спортивных бра и лосинах, а также полупрозрачных облегающих платьях и латексных нарядах. Но всемирная известность как Уэста, так и самой Кардашьян вскоре задала тренды на спортшик и минималистичные, но в то же время сескуальные образы.

И все же Цензори одевается вульгарней Кардашьян, стараясь привлечь к своей персоне все большее внимание СМИ и папарацци. «Канье пытается превратить Бьянку в радикальную версию Ким — в "Ким 2.0". Но разница в том, что, когда Кардашьян была с Канье, его уважали в мире моды. С тех пор он потерял уважение», — считает подруга Цензори.

Общественность сразу посчитала неприемлемыми для католической страны развратные поведение и наряды пары. Но апогеем стал инцидент, произошедший во время прогулки звезд на яхте по каналам в Венеции. Тогда папарацци случайно засняли рэпера без штанов, которые он якобы снял ради интима с женой.

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Друзей Цензори беспокоит ее мрачный вид и непристойное поведение в путешествии. К тому же, по их словам, они потеряли возможность как-либо связаться с девушкой. «Бьянка застряла, и друзья пытаются ее спасти, но никто не может этого сделать из-за барьеров, которые Канье установил вокруг нее. Все крайне обеспокоены. Она совсем не такая», — отмечают инсайдеры.